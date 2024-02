IA negli smartphone (per davvero) e Internet più veloce in auto: il futuro secondo Qualcomm: A Barcellona l’azienda americana ha presentato le sue novità nel campo delle connessioni e dell’intelligenza artificiale. Partendo da un AI ...ilsecoloxix

Dreame L20 Ultra Complete, in sconto per la prima volta il top dei top da 7000Pa e stazione completamente automatica!: 23 FEB HONOR è tra i primi 5 produttori di smartphone in Europa! Ecco la sua crescita nei numeri 23 FEB Samsung aggiorna i Galaxy S24: ecco il cursore per il display e altre novità 23 FEB Prezzi in ...smarthome.hwupgrade

Scelti dagli intenditori: questi 2 portatili con 24GB di RAM sono i migliori in tutta Amazon, uno è un Lenovo da 519€!: Guardate dove volete, ma se cercate in tutta Amazon o anche altrove non troverete 2 PC con così tanta RAM, singolo o doppio SSD e anche Full HD. Fra i due cambia il processore ma sono differenze che v ...hwupgrade