I trattori tornano a Bruxelles

(Adnkronos) – Nuova Protesta dei trattori oggi a Roma . A scendere in piazza sarà la sigla ‘Movimento agricoli federati’ che ha lanciato un’iniziativa in ... (ildenaro)

La protesta dei trattori occupa di nuovo le strade di Bruxelles: durante il Consiglio dei ministri dell’Agricoltura che dovrà esaminare le proposte della Commissione A Bruxelles è tornata la protesta degli agricoltori. A partire dall’alba, centinaia di trattori ...editorialedomani

Al via la protesta dei trattori a Bruxelles, quartiere Ue in tilt. I veicoli arrivati fino alla piazza centrale di Grand Place: La maxi-protesta arriva in concomitanza con il Consiglio Agricoltura che dovrà esaminare le proposte della Commissione europea per alleggerire gli oneri ...ilsecoloxix

I trattori tornano a protestare a Bruxelles: attesi 1.500 trattori: tornano le proteste degli agricoltori a Bruxelles. Centinaia di trattori hanno già bloccato diverse strade della città, in particolare in ...teleborsa