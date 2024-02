I timori su Sora da parte del mondo del Cinema

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le paure era già emerse nel corso del grande sciopero di Hollywood, durato ben 118, che ha paralizzato la produzionetografica negli Stati Uniti con riflessi in tutto il. Ora, con l’annuncio dell’imminente arrivo di– lo strumento text-to-video sviluppato da OpenAI -, queirischiano di diventare realtà. Ildelè quello maggiormente minacciato dall’introduzione di queste nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e il machine learning e a testimoniarlo sono coloro i quali lavorano all’interno di questo ecosistema. LEGGI ANCHE > Siamo sicuri chesia un passo verso il futuro? Piccola premessa: la settima arte ha attinto a piene mani dallo sviluppo tecnologico. Anzi, è proprio uno dei settori che – tra i primi – è ...

