I saldi quest' anno sono andati male

Rubriche: vai alla sezione: Il progetto affidato a Dalla Salda era triennale: "quest’anno l’obiettivo era ristrutturare il club e salvarci. Il prossimo anno avremmo dovuto fare un salto di qualità sul piano sia sportivo sia ...gazzetta

Lo "sbaracco" per salvare la stagione dei saldi: Una partenza a rilento ma con tanta speranza che le cose vadano meglio. La domenica mattina la gente in centro c'è ma non sono molti i negozi aperti che espongono la locandina dello Sbaracco, dopo un ...rainews

Ecco "Lo Sbaracco" a Sansepolcro: in centro lo sconto dello sconto: Torna puntuale a Sansepolcro “Lo Sbaracco”: il colpo di coda dei saldi invernali in cui poter rinnovare l ... appuntamento delle Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro; quest’anno in programma dal ...www3.saturnonotizie