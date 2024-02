I risultati delle Regionali in Sardegna | lo spoglio in diretta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Elezioniin. È iniziato alle 7 nelle 1.884 sezioni lo scrutinioschede per l'elezione del presidente della Regionee del Consiglio regionale dopo la giornata di votazioni di domenica. L'affluenza è stata del 52,4% in lieve calo rispetto al 53,09% del 2019. Le operazioni didovranno concludersi alle 19, secondo quanto previsto dalla legge statutaria elettorale. Nelle prossime ore - dipenderà dalla durata dello scrutinio - si conoscerà il nome del presidente che governerà lanella legislatura 2024-2029, la 17esima della storia autonomistica della regione. Quattro i candidati in lizza per succedere al governatore Christian Solinas: Lucia Chessa con la lista autonomista Sardigna R-esiste, Renato Soru con la Coalizione sarda formata da ...