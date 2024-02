I migliori spumanti Metodo Classico dell' Oltrepò Pavese in 3 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quando parliamo dici riferiamo all'estremità meridionalea Lombardia, una zona che segna il confine con l'Emilia Romagna a est, il Piemonte a ovest e le zone montuosea Liguria a sud. Come è ben noto questo territorio è unae culle italiane del pinot nero; anzi, con i suoi oltre 3000 ettari coltivati con il più nobile dei vitigni, è la terza zona al mondo per estensione dedicata a quest'uva; sugli altri gradini del podio, ovviamente, Borgogna e Champagne. Ma come viene utilizzato tutto questo pinot nero? Ovviamente per essere vinificato in rosso, tipologia che troviamo anno dopo anno in costante crescita qualitativa, ma soprattutto viene usato per produrreda, il vero e proprio cavallo di battaglia ...