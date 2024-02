I giovani | il cuore delle nuove generazioni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il noto architetto e designer italiano, Mario Cucinella, ha partecipato a un evento organizzato a New York da United Network, dove ha sottolineato l’importanza di ascoltare e sostenere i. Conferenze e incontri hanno dato voce a oltre duemila studenti provenienti da tutto il mondo. Nel corso dell’Assemblea generale dell’Onu, Cucinella ha invitato iL'articolo proviene da News Nosh.

Roma, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "Ogni organo ha un cervello ed è possibile ringiovanire le cellule nervose come abbiamo fatto con il cuore ". E' lo studio ... (ilgiornaleditalia)

"Ogni organo ha un cervello ed è possibile ringiovanire le cellule nervose come abbiamo fatto con il cuore ". È questo l’esito dello Studio pubblicato su ... (today)

Karate Day: un pomeriggio di sport legato alle nozioni di difesa personale: “É la prima di tante altre iniziative che il comitato provinciale ASI di Catania intende organizzare nel quartiere”. Così il presidente ASI Catania Angelo Musmeci sull’iniziativa che si terrà domani, ...ienesiciliane

“Quando batte il cuore” in onda su Rai Yoyo: ROMA - Che volto ha Paura Come si comporta Rabbia Quando arriva Stupore Cosa ricorda Nostalgia In "Quando batte il cuore", un nuovo programma prodotto ...lopinionista

I vecchi e i giovani: “Bye bye Italia”: Leggo, infatti, la poesia “I vecchi del paese” di un giovane poeta calabrese, Vincenzo Scordo (in arte Green Eyed Vincent), trasferito a Torino, ma nel cui cuore è sempre forte la presenza della terra ...corriereofanto