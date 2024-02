I dolci di farina di mais | poveri ma buoni

Leggi tutta la notizia su linkiesta

Il Piemonte, la Lombardia, il Veneto: la fascia dell'alta Pianura Padana e le valli prealpine, dove il terreno è ghiaioso, arido e difficilmente coltivabile, hanno ospitato nel passato vasti campi di, unica risorsa agricola capace di adattarsi alle condizioni del suolo. Sono le terre della polenta, dove lagialla è stata per secoli fonte di sussistenza per la parte più povera della popolazione. E la tradizione della polenta continua ancora oggi sulle tavole della gente del Nord, alimento apprezzato e diffuso, scelto per il suo gusto e non per necessità in tutte le classi sociali. Anzi, in alcuni casi l'utilizzo delè diventato una scelta gourmet, che comporta un'attenzione particolare alla varietà di granturco usata e al tipo di macinazione. Un discorso che riguarda non solo la polenta, ma anche altri prodotti, dai