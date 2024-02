I calciatori del Napoli devono scegliere se essere ricordati come i campioni d’Italia o fare come i Jalisse

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Era il 16 Novembre 2022 e in un pezzo che fu in qualche modo apprezzato ma anche fortemente contestato, scrivevo la mia opinione sulla stagione delche stavamo intravedendo e che si sarebbe conclusa con la vittoria finale del campionato dicendo che “Questi ragazzi sono scevri da condizionamenti e hanno l’incoscienza per credere di potercela”. Quei ragazzi, grazie ad una miscela perfetta di fame, incoscienza, convinzione, serenità e un pizzico di fortuna, alla fine ce la fecero davverosappiamo bene tutti econtinua a ricordarci qualche ostinato striscione superstite nei vicoli della città. È tornata la caccia al colpevole Quest’anno l’aria alè decisamente cambiata e, a differenza della scorsa stagione quando la rivoluzione ci consegnò il ...