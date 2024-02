I bambini cantano la Turandot. In scena tremila alunni e 66 scuole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La principessasta per entrare ine dalla sala si alza in coro di voci bianche. "Là, sui monti dell’est, la cicogna cantò. Ma l’april non rifiorì, ma la neve non sgelò…!". Si tratta di uno dei brani più celebri dell’omonima opera di Giacomo Puccini, il grande compositore di cui quest’anno si ricordano i cento anni dalla morte. E a intonare il brano sono idelledella Brianza. È tornata Opera Domani, progetto cardine della piattaforma Opera Education. Per questa XXVIII edizione metterà in, in coproduzione con Opéra Grand Avignon, “. Enigmi al museo“, con la direzione musicale del Maestro Sieva Borzak e la regia di Andrea Bernard. "La caratteristica principale di Opera Education è quella di produrre spettacoli partecipativi - fanno sapere ...