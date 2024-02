I 15 poliziotti a rischio inchiesta per le manganellate agli studenti a Pisa

La polizia ha fatto solo il suo dovere: Fare passare i facinorosi manifestanti quali agnellini innocenti picchiati da poliziotti brutti e cattivi che hanno ... sfruttati poiché sottoposti ad orari snervanti e straordinari continui, ...ilgiornale

Studenti manganellati per "proteggere i luoghi sensibili", ma andavano in direzione opposta: Aperta un'indagine sui fatti di Pisa. Per il ministro dell'Interno lo scopo era evitare che il corteo raggiungesse la sinagoga e la torre. Dalle simulazioni dei percorsi qualcosa non torna ...today

Alessia Pifferi «è capace di intendere e di volere», l'esito della perizia psichiatrica richiesta dai giudici: rischia l'ergastolo: La donna è imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi. A ottobre lo psichiatra della difesa aveva prospettato «un deficit cognitivo». La consulenza del perito dei giudici s ...milano.corriere