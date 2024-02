“Ho ricevuto insulti omofobi in classe | ma il preside minaccia di sospendere me” | la denuncia di un prof

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un docente di un istituto di Imola ha contattato Fanpage.it perre un grave episodio accaduto nella scuola dove lavora. "Una studentessa mi ha chiamato 'f****o. Ho contattato i genitori per ricevere delle scuse ma loro hanno girato i miei messaggi alche hato di sospendermi", ha raccontato il. Già nel 2018 era stato protagonista di un episodio simile in un'altra scuola della città: "I ragazzi vanno educati, da loro mi aspetto maggiore sensibilità".

La candeggina nelle ampolle dell'acqua e del vino della Messa: intimidazione per il parroco - VIDEO: Sarebbe accaduto anche in passato. E sono diverse le lettere di insulti che sta ricevendo, ormai dalla scorsa estate. Lettere in cui viene preso di mira anche il vescovo della diocesi di ...rainews

Tale e Quale, Lazza attacca Pierpaolo Pretelli (che l'ha imitato) e il progamma: «Italia di fango». L'ex velino risponde così: La puntata di Tale e Quale con lo speciale di Sanremo ha avuto un ottimo riscontro sul pubblico che è potuto tornare indietro con la memoria alle più grandi canzoni del Festival ...leggo