Highlights e gol Fiorentina-Lazio 2-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi grande partenza dei viola che si procurano calci d’angolo a raffica e soprattutto prima Provedel e poi Casale negano il gol del vantaggio con due salvataggi mostruosi. Lacolleziona pali: ben tre nel corso del primo tempo, ma è incredibilmente laa passare in vantaggio al tramonto del primo tempo con Luis Alberto che batte Terracciano e fa 0-1. Nella ripresa il copione non cambia e i viola attaccano a pieno organico trovando il gol del pareggio grazie all’inserimento vincente di Kayode. Nico Gonzalez sbaglia il rigore del 2-1 prendendo il quarto legno ...