Hannah Waddingham sfila sul red carpet con la borsa di cartone fatta dalla figlia di 9 anni

Hannah Waddingham ai SAG Awards con l'accessorio che scalderebbe il cuore a qualsiasi genitore: Alle volte l'accessorio in grado di rendere unico un look non per forza deve essere di una griffe di lusso come dimostra Hannah Waddingham durante la 30esima edizione dei SAG Awards 2024. Tanto glam e ...vanityfair

BAFTA 2024: Oppenheimer e Povere creature! battono Barbie e Maestro: Sette premi a Oppenheimer, seguito da Povere creature! a quota cinque, i premi inglesi BAFTA incoronano Christopher Nolan in vista degli Oscar.movieplayer

Bafta 2024, Matthew Perry escluso dal segmento In Memoriam: I Bafta Awards 2024 nell'occhio del ciclone per l'esclusione della star di Friends Matthew Perry dal segmento televisivo In Memoriam.cinematographe