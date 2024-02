Hannah Waddingham con una pochette di cartone ai SAG Awards | per un motivo speciale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Si sa che una madre è pronta a tutto pur di far contenti i propri figli ma in poche hanno osato tanto come. La protagonista della serie televisiva Ted Lasso, infatti, si è presentata sul tappeto blu dei SAG2024 tenutasi a Los Angeles, sfoggiando unaindal valore affettivo molto alto. Il modello esclusivo, infatti, è stato realizzato niente meno che dalla foglia dell’attrice britannica di soli nove anni. will never emotionally recover fromtaking the bag her daughter designed to the sag? pic.twitter.com/NRrQDOD11K — daisy (@weltonsmac) February 25, 2024 La borsa, inoltre, è caratterizzata da qualche elemento colorato davanti e dietro ma, soprattutto, dalla scritta “Epic” messa in ...