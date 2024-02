Hamza Rafia è qualcuno su cui contare

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ha gambe muscolose, spalle larghe, piedi ben educati a trattare con una certa grazia il pallone e occhi pronti a vedere l’azione, come si evolve, verso dove si muovono i suoi compagni. Proprio per questo c’è stato un tempo nel quale, soprattutto nelle giovanili dell’Olympique Lione,giocava alle spalle degli attaccanti, in quella terra di nessuno che è la trequarti. E da centrocampista offensivo era arrivato anche in Italia, alla Juventus. Ne dicevano un gran bene del tunisino cresciuto a Bron, un tempo villaggio a due passi da Lione, ora periferia della città francese. E non solo perché Karim Benzema, che lo conosce da quando era un ragazzino, ne diceva un gran bene. Soprattutto perché aveva tutto per diventare un giocatore importante. A volte però ciò che sembra scontato, scontato non lo è ...