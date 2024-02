Hai uno stipendio di 2 000 euro? Sarai curioso di scoprire a quanto ammonta la pensione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I contribuenti possono conoscere in anticipo l’importo dellafutura, in base allonetto percepito. Scopriamo tutti i dettagli del calcolo. Uno dei dubbi più frequenti tra coloro che si avvicinano all’età pensionabile èammonterà l’assegno spettante. Comein anticipo l’importo della? -informazioneoggi.itGrazie al servizio offerto dall’INPS “La miafutura“, è possibile ottenere una simulazione molto realistica dell’importo. In alternativa, si può calcolare l’assegno prendendo in considerazione l’ultimopercepito e il numero di anni di contributi versati. Supponiamo che un contribuente percepisca unonetto mensile di 2 mila. A ...