Hai monete da 20 lire? Controllale | una così vale quanto una villa al mare

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Le vecchierare suscitano sempre grande fascino nel mondo del collezionismo, e questo lo conferma il successo dell’ultima asta Bolaffi conclusasi con quasi 5 milioni di euro in vendite inerenti arare. Ma quali sono gli esemplari da 20che fanno gola ai collezionisti più esperti? Scopriamolo nell’articolo di oggi! Perriguarda questa moneta, dobbiamo segnare un importante confine temporale: esemplari antecedenti all’istituzione della Repubblica ed esemplari del periodo della Repubblica, per meglio intenderci, gli esemplari del periodo della Repubblica sono i più recenti, quelli che moltissimi tra noi sicuramente avranno ancora in casa o conoscono bene. 20“Quercia”, esemplari degni di nota Iniziamo dall’elencare gli esemplari rari più recenti. la 20 ...