Guerra ultime notizie Gaza | Mattarella | “Cessate il fuoco per evitare ulteriori tensioni” Nato | Ungheria approva allargamento a Svezia

Guerra in Ucraina, cinque civili morti e dieci feriti: attacchi russi in diverse regioni: I funzionari ucraini affermano che la metà di tutto il supporto militare occidentale promesso all'Ucraina non arriva in tempo, complicando il compito dei pianificatori militari e costando, in ultima ...it.euronews

Guerra Ucraina, Svezia nella Nato: ok del parlamento ungherese. La Russia chiede 3 anni per il dissidente Orlov: Il presidente francese Emmanuel Macron terrà oggi a Parigi un vertice in sostegno dell'Ucraina al quale prenderà parte la maggioranza dei leader europei. Una ventina di capi ...ilmessaggero

Rieti, granata inesplosa nel Centro Storico: evacuata la zona: Portati in sicurezza tutti i cittadini, gli artificieri hanno compiuto il riconoscimento dell’ordigno bellico: si trattava di una granata, risalente alla Seconda Guerra Mondiale e risultata inesplosa ...ilcorrieredellacitta