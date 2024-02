Guerra Ucraina | il nuovo piano segreto per la controffensiva | così Zelensky vuole cogliere di sorpresa Putin

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La resa non è un'opzione: «Vinceremo!» continua a ripetere il presidente ucraino, Volodymyr. «Stiamo combattendo per questo, da 730 giorni». Nel secondo...

"Possibili omicidi con Novichok ". L'allarme di Londra sui piani di Putin: Putin ha sempre negato il suo coinvolgimento in questi avvenimenti. L’avvertimento di Shapps è arrivato due giorni dopo il secondo anniversario della Guerra in Ucraina, in una fase in cui le forze di ...ilgiornale

Il progetto “Augmented Reality Tales of War and Peace” illumina Palazzo Arnone a Cosenza: Questo straordinario lavoro artistico ha consentito agli spettatori di rivivere le storie struggenti del popolo ucraino, travolgendoli in un vortice di emozioni contrastanti, dall’amore alla Guerra, ...strettoweb

Gli invii umanitari dal Friuli Venezia Giulia per l'Ucraina sono continui: L'Ucraina è entrata nel terzo anno di Guerra e la situazione del conflitto si riverbera anche nei paesi confinanti, avamposti per gli aiuti alle popolazioni che patiscono lo sconvolgimento della vita ...rainews