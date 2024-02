Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di lunedì 26 febbraio 2024)live dellatraoggi, lunedì 26 febbraio Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha raggiunto i 29.692 morti e i 69.879 feriti ma dopo quattro mesi dicomincia a intravedersi qualche spiraglio di tregua. Stati Uniti, Egitto, Qatar esono giunti a un’intesa di fondo per un accordo che porti a un cessate il fuoco temporaneo nel territorio costiero palestinese. In settimana, il Qatar ospiterà nuovi colloqui conper concludere l’accordo che, una volta finalizzato, prevede nuovi incontri in Egitto per definire i dettagli sulla liberazione degli ostaggi israeliani e il rilascio dei detenuti palestinesi. Intanto, in vista del dopoil presidente Abu Mazen si appresta a nominare un governo ...

DIRETTA live della Guerra tra Israele e Hamas oggi, domenica 25 febbraio La Guerra nella Striscia di Gaza è arrivata al 140esimo giorno e non accenna a ... (tpi)

Roma, 25 febbraio 2024 – E’ probabile che il governo del primo ministro dell'Autorità palestinese (Anp) Mohammed Shtayyeh potrebbe dimettersi a breve per ... (quotidiano)

Guerra Medioriente, Israele: “Piano per evacuare i civili da zone di conflitto”. LIVE: Israele prepara l'offensiva a Rafah e presenta un piano per l'evacuazione dei civili dalle "zone di combattimento" di Gaza. Lo hanno annunciato i servizi del primo ministro Benjamin Netanyahu.tg24.sky

Gaza, "intesa" sui punti principali per un cessate il fuoco, ma Netanayahu non arretra su Rafah: Il leader israeliano ha ribadito che un accordo con Hamas che preveda la liberazione degli ostaggi non fermerà l'avanzata militare, al massimo la ritarderà. Netanyahu ha detto che questa settimana ...it.euronews

Ucraina, il Papa: si ritrovi umanità e una pace giusta e duratura: “Non dimentichiamoci di pregare per la Palestina, per Israele e per tanti popoli dilaniati dalla Guerra, e di aiutare concretamente chi soffre. Pensiamo a tanta sofferenza. Pensiamo ai bambini feriti, ...rainews