Guerra in Ucraina | news in diretta Marinka è la nuova Avdiivka | continui assalti dei russi Oggi a Parigi il vertice di sostegno a Kiev

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 febbraio 2024 - Mentre aè in programma ilindell', voluto dal presidente Emmanuel Macron a cui parteciperanno la maggioranza dei leader europei, il fronte caldo sui campi di battaglia si è spostato nella zona di, in Donetsk a poco più di 45 chilometri da, caduta la settimana scorsa in mano ai. In una nota pubblicata su Faceboook lo Stato Maggiore ucraino fa sapere: "Nelle ultime 24 ore si sono verificati nell'area 95 combattimenti: le forze di difesa ucraine hanno respinto 40 attacchi. Il nemico ha lanciato 11 attacchi missilistici e 98 attacchi aerei, 129 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo sulle posizioni delle nostre truppe e sulle aree popolate. A seguito degli ...

