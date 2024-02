Guastalla | danni e minacce per ottenere un antibiotico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024)(Reggio Emilia), 26 febbraio 2024 - Due uomini di 20 e 60 anni, figlio e padre, sono stati denunciati per concorso in danneggiamento di immobile destinato ad uso pubblico, minaccia e interruzione di pubblico servizio. Sono accusati di un’intrusione minacciosa alla sede della guardia medica di, in località Pieve. Fatti avvenuti lo scorso novembre. Padre e figlio si erano recati alla sede sanitaria di continuità assistenziale, ricevendo al citofono le indicazioni su come accedere al servizio, attraverso prenotazione. Ma loro, dopo aver forzato la porta esterna, rimasta danneggiata, hanno raggiunto i medici in ambulatorio, costringendoli converbali a prescrivere un. Dopo aver ottenuto la prescrizione medica i due uomini se ne sono andati. Ma il personale sanitario ha formalizzato la ...