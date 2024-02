Grossa frana nel genovese sfiora un autobus Pieve Ligure spezzata in due

Grossa frana nel genovese sfiorato un autobus. Pieve Ligure spezzata in due: Soprattutto Pieve Ligure, che ha subito i danni maggiori, è stata letteramente "spezzata in due". Una Grossa frana ha completamente bloccato la viabilità della stada che collega la parte bassa a ...ilgiornale

Pieve Ligure, Grossa frana su via Roma. Centinaia di abitazioni isolate nella parte alta della località: Genova – frana imponente in via Roma, a Pieve Ligure, la strada che conduce alla parte alta del territorio comunale. Le abitazioni al di là dello smottamento non sono ad ora raggiungibili con i ...ilsecoloxix

Maltempo: frana sfiora uno scuolabus in Liguria: (ANSA) - GENOVA, 26 FEB - Una Grossa frana è caduta in via Roma, la provinciale che collega la parte alta e quella bassa di Pieve Ligure, comune nel levante di Genova. A cedere è stato un muraglione ...gazzettadiparma