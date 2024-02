Grey’s Anatomy | inizia la 20esima stagione | cosa fanno i protagonisti di oggi e di ieri

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 febbraio 2024)è sicuramente uno dei medical drama più longevi e apprezzati nell’intera storia della tv, tanto che sta per tornare, con la ventesima, la cui partenza è prevista per il 14 marzo sul canale ABC (mentre per vederlo in Italia, ovviamente, dovremo pazientare un po’ di più). E mentre c’è già chi è partito alla ricerca di spoiler, visto che con Shonda Rhimes i colpi di scena clamorosi non sono mai mancati, qualche certezza già c’è. Ad esempio, la presenza di Ellen Pompeo, che continuerà a vestire i panni di Meredith Grey, pur se “in formato ridotto”: al termine della diciannovesima, infatti, la dottoressa Grey aveva definitivamente lasciato il Seattle Grace Hospital per trasferirsi a Boston. Pompeo “minacciava” da anni i fan della serie di andarsene, ma a quanto pare sembra aver trovato il ...