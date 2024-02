Gravina | «Siamo il campionato più bello del mondo | non abbiamo perso appeal»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Gabriele, presidente della Figc, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’inaugurazione dei corsi di Giurisprudenza all’Università di Macerata. Dichiarazioni riportate dall’Ansa. «La riforma del calcio italiano è indispensabile. È indispensabile non sotto il profilo della superficialità legata alla semplice riforma dei campionati, ma occorre una riforma complessiva del calcio italiano».: «Dobbiamo scrivere nuove regole dello stare insieme.ancora ilpiùdel» «Dobbiamo riscrive delle nuove regole dello stare insieme. Dobbiamo essere espositivi per la riforma di tutto il calcio italiano a cominciare dall’aspetto economico-finanziario». Poi, rispondendo ad una domanda su come tornare ad essere il miglior...

«Noi siamo il campionato più bello del mondo, non abbiamo perso l'appeal rispetto a quello, che da più parti, si cerca di diffondere come messaggio non sempre»

