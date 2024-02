Grande Fratello sondaggi 26 febbraio | chi sarà il primo finalista

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Torna il consueto appuntamento con ildel lunedì. La data della finale è fissata: Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce la corsa finale verso la vittoria alla quale sono ancora candidati 15 concorrenti. Isul, però, parlano chiaro. Dalle votazioni preliminari è emerso un solo nome, fortissimo, che quasi per certo arriverà alla puntata conclusiva dell’11 aprile. E gli altri? Vediamo quali sono i dati emersi dalle preferenze per la puntata del 26, chi è ilBeatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono i concorrenti in nomination, determinati dalle votazioni ...