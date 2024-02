Grande Fratello | Sara Ricci svela per chi fa il tifo | “Vorrei che vincesse Perla Vatiero perché…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 26 febbraio 2024), eliminata nel corso della ventisettesima puntata del, hato che vorrebbe veder trionfare. L’ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, in una recente intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni ha innanzitutto parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà: E’ stata un’esperienza nuova. Laesperienza è stata viverla da dentro e viverla in maniera incondizionata. Non l’ho guardato spesso, al massimo una puntata perché c’era qualche vip, qualche mia amica, non avevo mai visto il daily, neanche prima di entrare. Non sapevo neanche come fare, sono negata con la tecnologia. Molti hanno pensato che fosse una strategia dire che non l’avevo mai visto ma in realtà sono molto naïf ...