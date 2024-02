Grande Fratello | nella puntata di oggi il primo finalista | anticipazioni

Sin dal principio di questo interminabile Grande Fratello 2023, pensare che sono stati i primi a entrare in quel dello spiato appartamento di Cinecittà senza ... (tuttivip)

Nuova puntata in arrivo per il grande Fratello, infatti nella serata di lunedì 26 febbraio vedremo cosa succederà in studio e nella casa. Fari puntati ... (caffeinamagazine)