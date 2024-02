Grande Fratello | Massimiliano Varrese sgancia la bomba | c’è qualcosa tra Garibaldi e Anita?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)certo che trae Giuseppe ci sia altro? Come stanno le cose tra i due gieffini secondo l’attore e balleriniè certo che il rapporto trae Giuseppealnasconda un sentimento piùdi una semplice amicizia. Il legame trae Giuseppe è nato il primo giorno di questa edizione del reality, complici i loro nomi, che ricordano la storia d’amore tra il condottieroe la sua amata, ma complici i loro caratteri, così come la prima settimana in Tugurio che ha contribuito ad avvicinarli. Insomma, tanti elementi hanno portato alla costruzione di uno dei rapporti più solidi e ...