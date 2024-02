Grande Fratello | la complicità tra Perla ed Alessio | irrompe Mirko La replica spiazza

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)ed: lairrita. Il confronto in diretta. Ecco cosa è emersoedsembrano essere sempre più complici in Casa. I due gieffini chiariscono il loro rapporto ed affrontano un confronto in diretta conBrunetti, nonchè fidanzato della gieffina. Leggi anche –> Diretta, pronti a scoprire il primo finalista: la puntata di lunedì 26 febbraio Il confronto in diretta… In direttadichiara: “Non mi sembra di aver superato nessun limite. Non ho nessun contatto a livello fisico. Sul braccio gli ho scritto “Sei un palo”, per dire dai non te la credere, era uno ...