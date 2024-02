Grande Fratello | chi è il preferito della 24^ settimana – RISULTATI

Massimiliano Varrese: "Anita, Peppe non si rende conto del sentimento che prova per te": Massimiliano, così come Rosy e Anita, ha due ipotesi: o Giuseppe prova più di un'amicizia nei confronti di Anita e starebbe prendendo le distanze per cercare di capire se questo sentimento è reale o ...grandefratello.mediaset

Terra amara sostituita dal Grande Fratello: la soap opera non va in onda giovedì 7 marzo: Terra Amara sostituito dal Grande Fratello nella programmazione di giovedì 7 marzo 2024. Gli spettatori e appassionati della soap opera che si collegheranno in prime time su Canale 5 per seguire il ...it.blastingnews

Grande Fratello, Simona Tagli asfaltata da un’ex inquilina: parole al vetriolo: In una recente intervista, un'ex concorrente del Grande Fratello ha detto la sua sul comportamento di Simona Tagli.tvdaily