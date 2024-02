Granata | un ko indigesto Gara decisa nella ripresa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una sconfitta immeritata. Questo è stato l’1-2 con cui venerdì sera il Pontedera ha lasciato i tre punti alla Torres, in unatuttadel doppio vantaggio di Scotto (52°) e Zambataro (17°) cui ha risposto Provenzano sul fil di lana (89°) e analizzabile in tre fasi. Prima fase, 1°-45° minuto. Dal punto di vista della concentrazione, dell’attenzione difensiva e della gestione della palla è stato un primo tempo dei migliori per il Pontedera. Se non superiore, la squadra di Canzi è riuscita senz’altro a fare meglio della Torres, seconda forza del girone, che ha avuto solo una mezza situazione con Vivoli che ha smanacciato fuori un colpo di testa di Scotto (13°). Iinvece hanno creato un’occasione clamorosa con Ianesi (33°) e almeno un’altra con Delpupo (37°), entrambe nate ...