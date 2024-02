Graduatorie ad esaurimento 2024 | diplomati magistrale non possono inserirsi Al contrario elenchi diminuiscono per effetto delle esclusioni

Aggiornamento GPS 2024: ecco la Bozza dell’Ordinanza e cosa prevede: Il CSPI ha espresso il previsto parere sullo schema della nuova Ordinanza Ministeriale per l'aggiornamento delle GPS 2024-2026. Ecco il testo pdf dell'OM da scaricare e tutte le novità.ticonsiglio

Scuola, Vannini (Uil): Il concorso non risolve il problema. In 18 anni supplenti più che raddoppiati in Campania: “Sono oltre 80 mila le domande di concorso nella scuola per meno di 2000 posti: il 97% dei candidati è destinato a restare ancora supplente”. Lo afferma, rinviando alla situazione dei docenti precari ...ildenaro

GPS 2024 docenti, aggiornamento in primavera. Possibili nuovi inserimenti, scelta di una sola provincia. Ordinanza in arrivo [scarica BOZZA]: La messa a disposizione sarà sostituita dall’interpello, un avviso pubblicato sui siti delle scuole e/o degli Uffici scolastici provinciali, in caso di esaurimento selle Graduatorie di istituto. Alle ...orizzontescuola