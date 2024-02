Gp La Torre | show di Guzzo ’Strade bianche’ | sabato il via

(Di lunedì 26 febbraio 2024) di Antonio Mannori In provincia di Firenze la rivincita della Firenze-Empoli nel Gp Lasulle colline delle Cerbaie confinale della Trevigiani Energiapura Marchiol che aveva vinto la gara anche nel 2023 con D’Aniello. La corsa con 145 partenti e 26 giri ondulati da percorrere, si è decisa con la fuga di 9 corridori che staccavano nettamente il gruppo, e dai quali nel finale uscivanoe Zurlo a dominare la scena, con arrivo in parata e successo del primo sul secondo. Terzo Giovanni Zordan (Zalf Euromobil)) a 1’50, quindi Mattia Piccini (Gallina Lucchini) e il valdarnese Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firene) giunto quinto. Intantosi corre le "Strade Bianche" nel Senese, mentre a Cerbaia di Lamporecchio nel Trofeo Giuliano Baronti (Km 125 partenza ore 14) si apre la stagione juniores. ...

