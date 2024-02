Governo | al via Cdm | sul tavolo dl Pnrr e informativa Piantedosi

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in stretto coordinamento con il Ministero dell’Economia e della Finanza, ha invia to la documentazione di ... (sportface)

Israele, il "non Piano" Netanyahu per il dopoguerra: gestire il conflitto senza risolverlo: Non è possibile installare un apparato di Governo a Gaza mentre Israele mantiene la piena libertà ... istruisce i Paesi disposti a finanziare la ricostruzione ad aspettare il via libera israeliano. Ma ...globalist

Giovanna Melandri: “Meloni accolga la nostra proposta e crei il primo fondo di finanza d'impatto": L’ex ministra e presidente di Human Foundation ad HuffPost: “Le aziende possono fare profitti perseguendo obiettivi sociali e ambientali. Ecco perché l’impact ...huffingtonpost

Un morto vale 20 crediti, un inabile 15: da ottobre patente a punti per le imprese dei cantieri. Cgil e Uil: “C’è già la scappatoia”: "La vita di un lavoratore vale 20 crediti: si può lavorare con 15 e 5 si recuperano con un corso di formazione". Sindacati contro la patente a punti del Governo ...ilfattoquotidiano