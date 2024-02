Golf | la superlega araba LIV corteggia Hideki Matsuyama

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) LadiLIV, attraverso il suo CEO Greg Norman, ha di recente rivelato la volontà di ingaggiare ilista giapponese, per ampliare il roster della lega “separatista” del green. Il nipponico però era già stato cercato dalla lega nel 2022, dopo la vittoria nel Masters dell’anno precedente, con un’offerta faraonica di circa 400 milioni di dollari che, come ha confermato Norman, è stata prontamente rifiutata. “Abbiamo cercato di ingaggiaree non mi dispiace ammetterlo. Quando recentemente ha vinto il Genesis Invitational sul PGA Tour, sono stato tra i primi a congratularmi. È un grande giocatore”, ha spiegato il CEO di LIV. Dopo Jon Rahm, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Louis Oosthuizen, ...