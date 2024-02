Gnocco fritto | la ricetta contadina che fa impazzire tutti!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di lunedì 26 febbraio 2024): possiamo prepararlo in casa, con le nostri mani, è facile! Ma quanto sono buoni gli gnocchi fritti?! Che siano sgranocchiati come street food tra le vie delle città emiliane o in un’osteria con un tagliere di salumi, formaggi, qualche oliva, sono irresistibili. Ma perché aspettare la prima buona occasione utile per gustarli, quando possiamo realizzarli noi, in prima persona! Riuscirci è piuttosto semplice perché l’impasto è a base di ingredienti sempre presenti nelle nostre cucine: farina, latte, acqua, lievito, zucchero e sale. Ma il grande protagonista è lo strutto, non solo come parte integrante del composto, anche per la frittura! Procuriamocelo e mettiamoci subito al lavoro! Vanno gustati caldi, appena scolati… ma se avanzano, credetemi, sono perfetti a colazione o a merenda, con una cioccolata calda o con il caffellatte. Si ...