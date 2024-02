Gli studenti dell’artistico si aprono all’Erasmus | arrivano i tedeschi

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il liceo artistico Nanni Valentini entra nel mondo di Erasmus e degli scambi con l’estero. Tutto è partito da un’idea della professoressa Melania Mandolaro, insegnante di inglese, che insieme alle colleghe di lettere Francesca Salamino, Cristina Gorzanelli, Fernanda Menendez e Paola Mambretti promuovono lo studio delle lingue e l’apertura internazionale della scuola. Si è tenuto a scuola un momento di scambio pere professori, con docenti di altre scuole che hanno già collaudato l’esperienza. E dal 2 al 9 marzo, 13 ragazzi, provenienti da Reinbek saranno in visita al Nanni Valentini. Lo scorso settembre un gruppo di 12 ragazzi monzesi di 4° e 5° sono stati ad Amburgo, ospiti di altrettante famiglie tedesche. Come spiegano le insegnanti, ciò ha promosso indipendenza, spirito di adattamento, flessibilità e capacità di gestire le ...

