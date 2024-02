Gli Stati Uniti erano sulla buona strada per eliminare la sifilide Ora è in aumento

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 26 febbraio 2024): dagli anni della sua eliminazione a un nuovoUna volta in procinto dila, glihanno invertito la rotta, con un’impennata dei casi della malattia infettiva. Siamo passati da meno di 32.000 casi nel 2000 a oltre 207.000 nel 2022, come riportato dai Centri per il Controllo e la L'articolo proviene da News Nosh.