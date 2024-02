Gli Houthi non si fermeranno |  per il Pentagono tutto si basa sulle scorte di armi

Il 2024, l’anno del Dragone e il trasporto di GNL: (Foto courtesy by Flex LNG) Flex LNG, Compagnia di navigazione GNL con una flotta di tredici moderne navi metaniere in acqua, tutte con propulsione a due tempi di ultima generazione (MEGI e X-DF). Que ...ilnautilus

Analista Israele, Hamas è un pezzo sulla scacchiera dell'Iran: (ANSAmed) - ROMA, 26 FEB - Hamas è un pezzo sulla scacchiera dell'Iran, come Hezbollah in Libano, gli Houthi nel Mar Rosso, i gruppi sciiti in Siria. Nell'attacco del 7 ottobre Hamas ha messo in ...ansa

Cosa sappiamo dei cavi sottomarini tagliati nel Mar Rosso. Sono stati gli Houthi: Tre cavi sottomarini danneggiati lungo le coste dello Yemen. Non sembra un incidente, ma sono stati gli Houthiformiche