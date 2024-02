Giudizi sintetici alla primaria | la scuola è vista come una torre d’avorio Lettera

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Inviato da Enrico Maranzana - Istanno per far ritorno nella. Con questo provvedimento si assimila la relazione tra docenti e studenti/famiglie a quella che sussiste tra medico e paziente. L'articolo .

Firenze, 22 febbraio 2024 – La pagella della primaria ? Non conosce proprio pace. A tre anni dall’ultima riforma, si torna indietro. Non ai voti, ma ai giudizi ... (lanazione)

In questi giorni si sta parlando di due misure importanti che riguardano il mondo della scuola, annunciate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara . La ... (iodonna)

Scuola: il Governo torna indietro sulla valutazione degli alunni La mobilitazione di attori e associazioni: Fino ad allora c’erano i Giudizi, poi i voti sostituiti nel 2020 dai Giudizi descrittivi e ora si passerà ai Giudizi sintetici. Un appello al Ministro Valditara Sulla vicenda nei giorni scorsi c’è ...firstonline.info

Pagelle, tornano i Giudizi sintetici. I presidi fiorentini li bocciano: "C’è il rischio di passi indietro": Le pagelle della primaria non conoscono pace. A tre anni dall’ultima riforma, si torna indietro. Non ai voti, ma ai Giudizi sintetici. Così, invece del Giudizio esteso che descrive in modo articolato ...lanazione

Personalità di spicco del mondo culturale contro il “ritorno al passato” nelle pagelle delle elementari: Un gruppo di celebrità del cinema, della cultura e dello spettacolo ha firmato un appello rivolto al governo e al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per chiedere di fermare un presunto tent ...online-news