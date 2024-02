“Giù le mani dal Veneto | pronti a rompere ogni alleanza” Parola di Marcato | il bulldog di Zaia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I cannoni del Doge già sparano. Nel corso della nostra chiacchierata, Robertousa per due volte la“muscoli”, dice per tre “lotta”, ripete per quattro “esercito”. Ed ecco rompersi le catene del, troppo a lungo messo a cuccia dal suo stesso partito, che a scoppio ritardatissimo ora ne riconosce – senza dargliene atto – l’intuizione politica: non ci può essere Lega senza. I meloniani se lo mettano bene in testa. “Non sarà la bocciatura di un emendamento a fermarci”, tuona al Foglio l’assessore allo Sviluppo economico. “Per noi cambia nulla. Se ci fosse stato il terzo mandato, dopoancora. Se così non sarà, dopoancora Liga. Su questo siamo irremovibili: Roma fatica a leggere la nostra regione. Anzi, non l’ha mai capita”. ...