“Girano armati e incappucciati” | scatta l’allarme | ma sono solo tre Tiktoker

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ancona, 26 febbraio 2024 - "". Una chiamata al centralino dei carabinieri di Ancona fare subito l'allarme. E' un cittadino impaurito che riferisce alle forze dell'ordine di aver visto tre ragazzie con il volto coperto aggirarsi in zona piazza Ugo Bassi. Il fatto è accaduto sabato pomeriggio. Immediato l’intervento delle forze dell'ordine, ma per foruna si tratta di un falso allarme. Le pistole si riveleranno finte e i tre giovani, dei semplici ragazzi appassionati di social, che proprio quel girono avevano scelto un look aggressivo tipo trapper per girare video e foto da postare poi su TikTok. Protagonisti della vicenda tre bengalesi, tutti maggiorenni, tra i 18 e i 25 anni,che avrebbero lasciato il proprio appartamento per dirigersi in garage e dedicarsi ...