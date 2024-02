Giovinco benissimo | Misuraca troppo nervoso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Furlanetto 6 Sempre reattivo, su Petermann è puro istinto. Sul gol non poteva nulla. Eleuteri 6 Propositivo, si prende lo spazio che gli lasciano sul centro destra. Qualche imprecisione sui cross, ma l’ennesima buona prova. Fort 7 Interventi sempre con i tempi giusti e legge alla grande le situazioni. Secondo gol stagionale, ci si butta per intero sul pallone. Adani la chiamerebbe ‘garra’. Santi 6,5 Partita di attenzione e fisicità. Si esalta nel gioco aereo. Peccato per l’ammonizione che gli farà saltare la gara contro l’Olbia. Carosso 5,5 Soffre di Embalo. Benino in ripiegamento, tanti errori in proiezione offensiva (dal 46’ st Pistolesi s.v.). Malaccari 6,5 Buona prestazione alla prima dopo l’infortunio. Ottimo in pressing, importante anche in difesa. Bella intesa con Eleuteri (dal 18’ st Petrelli 5 Manzi non lo fa respirare). Scorza 6,5 Eleganza in mezzo. Pulisce tanti ...