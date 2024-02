Giorgio Armani promuove Giorgia Meloni | “Ha gli attributi e anche un bellissimo viso”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) E’ terminata ieri un’altra Milano Fashion Week. E come sempre, a chiudere in bellezza, è la sfilata di Re. Lo stilista è stato il protagonista del giorno 5 della MFW, con la sua collezione Autunno-Inverno 2024/2025. Ad aprire la sua sfilata è stata Gina Di Bernardo, donna profondamenteana, volto intramontabile delle campagne pubblicitarie tra gli anni ’80 e ’90. Ha voluto inviare un messaggio di grazia e di speranza, che per raccontare la sua donna per il prossimo autunno-inverno usa il linguaggio dei fiori d’inverno che “non ci sono” ma che, racconta scherzando, “ho inventato io”. Una collezione giocata tutta sui fiori che sboccianonel pieno dell’inverno, come simbolo di bellezza e rinascita. “Preannunciano una stagione migliore” ammette ...