Giletti | ' racconto i 70 anni della tv nella contemporaneità'

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La televisione italiana compie 70e la Rai, che fu la prima a mandare in onda le trasmissioni del "servizio televisivo regolare" a partire dal 3 gennaio 1954, la festeggia affidando a Massimo, che torna cosìtv pubblica, la conduzione di un evento, in onda mercoledì 28 febbraio alle 21.30 su Rai 1, prodotto da Intrattenimento Prime Time. "Ci siamo trovati di fronte a mille difficoltà - ha detto il conduttore in conferenza stampa a Viale Mazzini -, perché sintetizzare 70di tv è una missione impossibile, ma abbiamo scelto di essere contemporanei. Non siamo riusciti ad avere tutti i grandi voltitv, ma molti di loro ci saranno". A partire da "due dei padri costituentitelevisione italiana": Pippo Baudo e Renzo Arbore. Poi ancora: Amadeus, Carlo Conti, ...