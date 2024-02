Giapponesi NTT Docomo e NEC creeranno JV per reti 5G RAN

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – Il più grande operatore di telecomunicazioni del Giappone, NTT, formerà una joint venture con NEC, denominata OREX SAI, dal primo aprile per far crescere la propria attività di apparecchiature di rete 5G RAN per i mercati esteri. Lo segnala oggi Nikkei Asia. NTTe NEC sono forti promotori del cosiddetto protocollo Open Radio Access Network. Open RAN è un’attività di collaborazione tra vari produttori di apparecchiature, produttori di chip, produttori di server e operatori di telecomunicazioni per stabilire standard comuni per le stazioni base. L’obiettivo è quello di aprire il mercato consentendo ai vettori di mescolare e abbinare componenti di diversi fornitori invece di essere vincolati a un unico fornitore, come Huawei, Ericsson o Nokia. Oggi – secondo quanto riferisce Nikkei Asia – NTT ...

