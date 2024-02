Giappone | console a Desio per una mostra

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La cartografia è una delle discipline più antiche e importanti dell’umanità” – Giovanni De Agostini. Il sito web del comune diha comunicato il 16 Febbraio 2024 che la citta’ si era pregiata della visita privata delGenerale delToshiaki Kobayashi alla“Imago Italie – la Geografia Visiva – Le carte regionali pittoriche della famiglia De Agostini” presso le sale della nostra Storica Villa Cusani Traversi Tittoni. La, che ha ricevuto l’alto patrocinio del consolatose a Milano, è stata illustrata direttamente da Giovanni De Agostini e dalla moglie Minori Morozumi che hannoto con orgoglio alanche un’antica cartografia del(non in esposizione al pubblico). Presenti ...

Il console generale d’Italia a Osaka, Marco Prencipe, ha inaugura to l’Osaka Design Forum il 19 Novembre 2023. “Expo Osaka 2025 come imperdibile opportunità di ... (ildenaro)

Altri rumor confermano l’uscita di Nintendo Switch 2 per Marzo 2025: Le voci sull’attesissima nuova console di Nintendo, che provvisoriamente viene chiamata da tutti Nintendo Switch 2, si fanno ogni giorno sempre più insistenti, con gli esperti del settore che sembrano ...icrewplay

Nintendo Switch 2 è in ritardo ed esce a marzo 2025 dice il Nikkei: colpa degli scalper: Il quotidiano Giapponese Nikkei ribadisce e conferma quanto emerso in queste ultime settimane: il lancio della nuova console Nintendo è stato rimandato internamente, il successore di Switch non uscirà ...everyeye

Nintendo Switch 2 uscirà a marzo 2025: Nikkei conferma il rinvio e rivela informazioni sulla console: Nintendo avrebbe posticipato la data d'uscita della sua console di nona generazione, così da permettere ai suoi studi interni di completare lo sviluppo di alcuni nuovi videogiochi, e per essere certa ...it.ign