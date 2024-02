Giansanti Confagricoltura | Il grido degli agricoltori deve essere ascoltato; carne sintetica? Non sono d' accordo | sostengo un modello basato sull' agricoltura

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Massimiliano, Presidente di, in occasione del Forum in Masseria 2024 organizzato da Bruno Vespa, ha dichiarato a Il Giornale d'Italia: “Noi oggi abbiamo unagricolo che è unico al mondo, e proprio per questo va protetto e tutelato. Non dobbiamo far finta che nulla s